Beatrice Valli ha deciso per la prima volta di fare chiarezza in merito ai suoi rapporti con la sorella Ludovica.

Da anni si vocifera che i rapporti tra le due sorelle influencer Beatrice Valli e Ludovica Valli non siano dei migliori. Per la prima volta la maggiore delle due ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione e attraverso le sue stories via social ha fatto sapere:

“Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più unita e legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”.

Beatrice Valli: la verità sul rapporto con sua sorella Ludovica

Dopo anni di gossip e supposizioni, Beatrice Valli si è decisa a rompere il silenzio in merito al suo rapporto con sua sorella Ludovica, con cui sembrava che il clima fosse alquanto teso.

“Non mi piace parlare di certi argomento, come avrete visto. Non che ci sia nulla di male o cattivo, anzi. Ma per il semplice fatto che come in ogni famiglia, vita o parentela ci sono rapporti più stretti di altri“, ha specificato la moglie di Marco Fantini ai fan che le hanno chiesto ancora una volta delle delucidazioni. Ludovica replicherà alle sue parole? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito al rapporto tra le due sorelle.

Beatrice Valli aha anche specificato via social che avrebbe maggior rapporto con l’altra sua sorella, Eleonora, e che considererebbe i figli di quest’ultima come fossero i suoi.