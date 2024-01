Nella serata di Capodanno, Chiara Ferragni è riapparsa in un video social condiviso da suo marito Fedez, ma è stata bersagliata di critiche.

Il pubblico social non sembra intenzionato a perdonare Chiara Ferragni dopo lo scandalo dei pandori Balocco e in queste ore – dopo circa una decina di giorni dallo scoppio della vicenda – l’imprenditrice digitale è riapparsa sui social in un video del marito Fedez. Nella clip in questione la si vede festeggiare un Capodanno “anticipato” con i suoi figli e alcuni amici per consentire ai più piccoli di assistere al countdown.

“Tranquilli festeggiate ma noi tutti NON DIMENTICHIAMO”, ha scritto qualcuno tra i commenti al video, e ancora: “D’altronde siete abituati a prendervi gioco delle persone”, oppure: “Non c’è nessuna vergogna. Amate solo il denaro”.

Chiara Ferragni sui social a Capodanno

Dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni ha deciso di prendere le distanze dai social e sembra – secondo indiscrezioni che un prestigioso studio di comunicazione si stia occupando di “riabilitare” la sua immagine in rete. Nel frattempo l’influencer è “riapparsa” brevemente in un video condiviso da suo marito Fedez, ma sui social in tanti non hanno perso occasione per bersagliare i due di critiche facendo riferimento proprio allo scandalo della loro “falsa beneficenza”.

Inoltre è di queste ore la notizia che sia stato vandalizzato uno dei negozi dell’influencer a Roma, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.