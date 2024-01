Belen Rodriguez è tornata a parlare della fine della sua storia con De Martino, di come si sarebbe sentita “tradita dagli amici”, e di Ilary Blasi.

In un’intima intervista a Chi, Belen Rodriguez è tornata a parlare delle ultime vicissitudini che hanno interessato la sua vita privata, a partire dall’addio a Stefano De Martino e di come, nel momento di maggior difficoltà, abbia compreso che molti di quelli che riteneva amici in realtà non lo fossero.

“Vi siete chiesti come mai quando stavo male nessuno parlava di me e quando ho detto di essere stata tradita sono venuti fuori i titoloni sui giornali? Perché fa comodo, ma fa comodo agli altri, non a me, io voglio liberarmi dal pregiudizio del gossip, ma si parla solo di questo. Nessuno ha avuto il cuore di preoccuparsi perché stavo male, perché stavo dimagrendo, perché avevo perso otto chili, portava più acqua parlare dei tradimenti”, ha dichiarato Belen, prima di fare un inaspettato riferimento a Ilary Blasi.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: la confessione su Ilary Blasi

Belen Rodriguez è tornata a confessarsi sulle pagine di Chi e ha fatto riferimento alla sua recente rottura da Stefano De Martino e alle difficoltà emotive da lei vissute.

La showgirl si è anche riferita alla collega Ilary Blasi che, come lei, ha confessato di aver subito il tradimento da parte del suo ex marito, Francesco Totti.

“Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo”, ha dichiarato Belen. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Oggi sembra che la showgirl abbia finalmente trovato la serenità accanto a Elio Lorenzoni, e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.