Nonostante nelle ultime ore sia stata iscritta al registro degli indagati, Chiara Ferragni continua a mostrarsi più che serena sui social.

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è stata iscritta dalla Procura di Milano al registro degli indagati insieme all’ad di Balocco, Alessandra Balocco. Al momento lei ha preferito non proferire parola in merito all’argomento, e sui social ha continuato a mostrarsi serena e apparentemente indifferente all’intera vicenda. Nelle ultime ore l’influencer si è mostrata mentre si trovava in un locale e, a seguire, ha dato il “buongiorno” ai suoi fan mostrandosi il suo sorriso nelle sue stories.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni indagata per truffa: la reazione

Dopo le scuse, l’assenza social e il ritorno con un messaggio carico di gratitudine per i fan che – nonostante tutto – hanno deciso di non abbandonarla, Chiara Ferragni sembra esser tornata a svolgere le sue attività di sempre, e sui social si è mostrata sorridente dando il buongiorno ai suoi fan. Nei giorni scorsi, in merito all’indagine aperta dalla procura nei suoi confronti per via dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni aveva affermato (stando a quanto riporta Today):

“Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso”, e ancora: “Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile”. Sui social in tanti sono in attesa di saperne di più e si domandano quale sarà l’epilogo dell’intera vicenda.