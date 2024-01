Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, ha postato sui social una foto che molti hanno interpretato come una frecciatina a Belen.

Che Belen Rodriguez abbia il dente avvelenato con il suo ex marito, Stefano De Martino, è cosa nota e nelle ultime settimane la showgirl ha scagliato alcune pesanti frecciatine contro il ballerino (che, a suo dire, lo avrebbe tradito con almeno 12 donne).

Nelle ultime ore il padre di Stefano, Enrico De Martino, ha pubblicato un post sui social che molti hanno interpretato come una frecciatina alla showgirl. Nel suo post ha mostrato una pomata con scritt o“Bruciacul – per persone invidiose”, e ancora: “A tutti i rosiconi, e li rende più collaborativi”.

Stefano de Martino

Enrico De Martino: la frecciatina a Belen

Maretta in corso tra la famiglia De Martino e Belen Rodriguez? Sui social in tanti sono rimasti stupiti per un messaggio riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano e che avrebbe pubblicato proprio il padre del celebre ballerino e che, secondo molti, sarebbe stato indirizzato contro la showgirl Belen Rodriguez. Sarà vero?

Di recente Belen ha lasciato intendere di avere il dente a dir poco avvelenato con il suo ex marito, che a suo dire l’avrebbe tradita con almeno 12 donne causandole una enorme sofferenza e costringendola a rivolgersi ad una clinica specializzata a seguito della sua depressione. Stefano ha replicato alle parole della bella argentina sottolineando che, in ogni separazione, esisterebbero due verità e ha anche sottolineato che vorrà sempre bene alla madre di suo figlio Santiago. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?