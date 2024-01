L’ospedale Regina Margherita in queste ore ha incassato il milione di euro promesso e donato da Chiara Ferragni.

Il Corriere della Sera ha fatto sapere che, in queste ore, all’ospedale Regina Margherita sarebbe arrivato il milione di euro donato da Chiara Ferragni e il cui versamento è stato fatto lo scorso 19 dicembre, ossia il giorno dopo le scuse ufficiali da parte dell’influencer, ora indagata per la questione Balocco. Il milione di euro verrà utilizzato (stando a quanto riporta il Corriere) per sostenere “le attività istituzionali della struttura di oncoematologia pediatrica dell’ospedale e per attività di ricerca che sono in fase di definizione da parte della società donante”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la donazione fatta al Regina Margherita

All’Ospedale Regina Margherita è giunta, come promesso, la cifra di 1 milione di euro destinata a sostenere le attività della struttura ospedaliera. Ad annunciare la donazione era stata la stesa Chiara Ferragni all’indomani della bufera scoppiata contro di lei per il caso dei Pandori Balocco che, al momento, la vede indagata insieme all’ad della società, Alessandra Balocco.

Chiara Ferragni avrebbe deciso di fare la donazione – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – per tentare di ripulire almeno parzialmente la sua immagine dopo lo scoppio dello scandalo. Le ultime settimane numerosi brand hanno comunque deciso di sospendere le loro collaborazioni in programma con l’influencer, e in tanti si chiedono cosa le riserverà il futuro relativamente alla vicenda. Al momento Chiara Ferragni è tornata sui social e sembra non voler parlare ulteriormente della questione.