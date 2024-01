Dopo Safilo anche CocaCola avrebbe bloccato lo spot con Chiara Ferragni e lei sta riprendendo solo ora a postare contenuti social.

Dopo Safilo Group, che ha deciso d’interrompere i rapporti con Chiara Ferragni a causa dello scandalo dei Pandori, sembra che anche CocaCola (stando a quanto riporta la Repubblica) abbia deciso di sospendere lo spot con la celebre imprenditrice digitale che, nel frattempo, è tornata a postare contenuti sui social. Nelle ultime ore si è mostrata durante una passeggiata con i figli e sua madre, Marina Di Guardo, e a tal proposito Selvaggia Lucarelli – la prima a far luce sul caso della falsa beneficenza e dei Pandori Balocco – ha scritto sui social:

“Nei momenti in cui la vita pubblica diventa complessa e si è circondati da critiche e attenzioni feroci gli adulti di solito proteggono i figli”, e ancora: “Qui abbiamo adulti che usano i minori come scudi. Non imparano nulla. Anzi, rilanciano per far vedere che nulla li cambierà, perché hanno ragione loro”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la fuga dei brand e la bordata

Chiara Ferragni sta progressivamente cercando di tornare sui social e, dopo lo scandalo che l’ha travolta nelle scorse settimane, ha scritto un lungo messaggio per esprimere la sua gratitudine verso i fan che non hanno smesso di sostenerla.

Nel frattempo alcuni brand famosi (come Safilo) avrebbero deciso d’interrompere le loro collaborazioni con l’influencer, e in tanti si chiedono quali saranno i prossimi passi della sua comunicazione via social. Sembra che l’influencer si sia affidata a un team di esperti per cercare di “riabilitare” la sua immagine dopo lo scandalo che l’ha travolta.