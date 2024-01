Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele, ha dedicato un commovente messaggio a suo padre nel nono anniversario della sua scomparsa.

Attraverso i social Sara Daniele ha pubblicato un commovente messaggio dedicato a suo padre, Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015 a causa di un arresto cardiaco. “Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano”, ha scritto, postando una foto del cantante ritratto di spalle a bordo di un auto, e ancora:

“Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me”.

Sara Daniele: il commovente messaggio dedicato a suo padre

Ogni anno Sara Daniele usa i suoi canali social per esprimere la sua nostalgia verso suo padre, Pino Daniele, scomparso improvvisamente a 59 anni il 4 gennaio 2015. Sara aveva appena 18 anni quando il celebre artista è mancato e lei stessa ha confessato che, a seguito di quel lutto, avrebbe sofferto di problemi con l’alcol.

“Nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato, è successo che io mi sono persa. Ma per davvero”, ha confessato la figlia del cantante a Vanity Fair, e ancora: “Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”. Oggi Sara sembra aver ritrovato la serenità, e al suo fianco è sempre presente il fidanzato Marco Falivelli.