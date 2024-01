Secondo i rumor in circolazione, Lazza starebbe frequentando Greta Orsingher, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex flirt di Fedez.

Un nuovo amore in vista per Lazza? Secondo i rumor in circolazione il rapper non sarebbe più impegnato sentimentalmente con Debora Oggioni e, alcuni indizi sui social, farebbero pensare che abbia in atto una liaison con Greta Orsingher, ex corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne. In passato la Orsingher è balzata agli onori delle cronache anche per via di un suo presunto flirt con il rapper Fedez, ma sulla questione non sono mai emerse conferme.

Lazza: la nuova fiamma

Alcune stories via social hanno fatto allertare i fan di Lazza, convinti che sia in corso una liaison tra il cantante e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Greta Orsingher. I due hanno pubblicato entrambi alcune stories da St. Moritz e addirittura dallo stesso ristorante e da alcune piste da sci. Al momento non ci sarebbero prove in merito ad una liaison, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano sostiene che la loro presunta frequentazione sarebbe iniziata circa un mese fa. Sarà vero?

Durante l’estate 2016 Greta Orsingher era balzata agli onori delle cronache per un suo presunto flirt con Fedez, ma anche sulla questione non sono mai emerse conferme. Lazza uscirà allo scoperto con la sua nuova fiamma? Per i fan, al momento, non resta che attendere.