Attraverso un post via social, Morgan ha preso le parti di Luca Jurman, accusato dalla produzione di Amici di aver cercato di “screditare il programma”.

Attraverso i social l’ex insegnante di Amici Luca Jurman si è difeso dalle accuse scagliate contro di lui da un comunicato ufficiale di Amici e a seguire anche Morgan ha preso le sue difese. L’ex giudice di X Factor (che a sua volta è stato insegnante nella 17esima edizione del format di Maria De Filippi) ha scritto in queste ore:

“Jurman, anzitutto, non ‘infanga’ ma critica“, e ancora: “Personalmente, trovo che la realtà sia diversa, ovvero che Luca Jurman non è affatto mosso dalla ragione di cercare visibilità, sia perché non è il tipo e non ne ha bisogno, sia perché a sostegno delle sue critiche ci sono sempre delle argomentazioni (…) Infatti, la questione è che Jurman (…) prende le distanze da un sistema che ha conosciuto e di cui smaschera l’inconsistenza, la cialtroneria. Quindi, bisognerebbe entrare nel merito delle situazioni che denuncia e, se si è in grado, confutarle, ma questo si può fare solo se si ha una coscienza pulita“.

Morgan

Morgan difende Luca Jurman: i dettagli

Attraverso un post via social Morgan ha preso le difese di Luca Jurman, che nelle scorse ore è finito nell’occhio del ciclone a causa di un comunicato di Paola Di Gesù, produttrice esecutiva di Amici. “Che si parli di un programma tv nel web o sui giornali è cosa più che normale. Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma perché non corrisponde al suo gusto personale, succede e va accettato come tutte le critiche. C’è però un limite“, si legge nel comunicato, dove si specifica anche che Jurman avrebbe più volte tentato di tornare all’interno del programma.

Nel frattempo in queste ore lui ha replicato via social e nelle sue stories ha scritto: “Non so affatto chi sia Paola Di Gesù e non la conosco e state tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerà mai!”. Sui social in tanti si chiedono quali saranno gli ulteriori sviluppi in merito alla vicenda e sono impazienti di sapere se la produzione di Amici tornerà ad affrontare pubblicamente la questione.