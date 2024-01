Il settimanale Chi ha paparazzato Daniela Santanchè mentre faceva shopping in un negozio “tutto a 20 euro” nel cuore di Roma.

La ministra del turismo Daniela Santanchè è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre faceva shopping per le vie del centro della Capitale. Il settimanale ha fatto sapere che si sarebbe recata in un negozio “tutto a 20 euro” e che li avrebbe acquistato un paio di scarpe da uomo, probabilmente un regalo per qualcuno. “Lei che ama il lusso, non ama scialacquare in fatto di doni”, si legge sul settimanale.

Daniela Santanchè: lo shopping per le vie di Roma

Daniela Santanchè ha attirato l’attenzione dei paparazzi di Chi mentre faceva shopping nei pressi di via Frattina, una delle vie più famose della Capitale. Il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato anche cosa avrebbe acquistato, e ha fatto sapere che avrebbe speso appena 20 euro per un paio di scarpe da uomo.

“Mistero svelato: non compra per se stessa, sta facendo i regali di Natale!”, si legge sul settimanale. La Santanché replicherà alla “frecciatina” del settimanale?

Attualmente Daniela Santanchè è legata sentimentalmente a Dimitri Kunz, che è in società con lei in qualità di consigliere del CdA di Visibilia Editore. In passato è stata sposata con il chirurgo estetico Paolo Santanchè e ha avuto suo figlio Lorenzo (nato nel 1996) insieme all’imprenditore Canio Giovanni Mazzaro. La Santanchè ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, e infatti non sono note ulteriori informazioni a riguardo.