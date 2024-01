Stando ai rumors in circolazione la mamma di Chiara Ferragni cancellerebbe i commenti negativi su sua figlia.

Dopo lo scandalo dei Pandori Balocco l’intera famiglia Ferragni è stata travolta da una bufera da cui, a quanto pare, starebbe facendo fatica ad uscire. In queste ore Selvaggia Lucarelli ha riportato tramite stories alcuni messaggi di utenti i cui commenti negativi sarebbero stati cancellati dai membri della famiglia dell’imprenditrice digitale (e in particolare dalla madre, Marina Di Guardo).

La stessa Lucarelli ha anche mostrato via social un commento da parte di Riky Nicoletti, marito di Francesca Ferragni e cognato di Chiara che, in risposta ad un utente, ha scritto: “Wow che Sherlock Holmes! Madonna che inchiesta! Pazzesca! Woow. I romp****i non si considerano nemmeno. Si bloccano e puff! Non esistono più. Te compresa”.

Chiara Ferragni: il gesto della madre

Stando ai rumors circolati nelle ultime ore e riportati anche da Selvaggia Lucarelli, alcuni membri della famiglia Ferragni (e in particolare la madre della celebre imprenditrice digitale, Marina Di Guardo) avrebbero cancellato o bannato gli utenti che avrebbero commentato negativamente le foto che vedono protagonista l’influencer (finita al centro dello scandalo per la “falsa beneficenza” appena qualche settimana fa). A un utente che ha fatto riferimento alla questione ha replicato anche Riky Nicoletti, cognato dell’influencer. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

Nelle ultime Chiara Ferragni è tornata “timidamente” ad affacciarsi sui social, e ha scritto un lungo messaggio in cui ha affermato: “Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo”. In tanti si chiedono quali saranno le sue prossime “mosse” via social.