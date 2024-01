Ha scelto i social per dare il definitivo addio alla musica Britney Spears anche a seguito di diversi rumors su un possibile nuovo album.

Stop alle voci sul suo futuro ancora nel mondo della musica. Almeno nel ruolo di cantante. Britney Spears ha messo a tacere una volta per tutte i rumors che la volevano pronta a tornare nel settore con un nuovo album. La ragazza ha deciso di uscire allo scoperto con un post sui social con cui ha fatto chiarezza sulle sue intenzioni.

Britney Spears conferma l’addio alla musica

Britney Spears

“Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono fake. Sono spazzatura!!! Continuano a dire che mi rivolgerò a persone a caso per fare un nuovo album… Non tornerò mai più nell’industria musicale!!!“. Con queste parole la Spears ha quindi chiuso il caso riguardo il rientro nella scena musicale nelle vesti di cantante.

E ancora: “Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me… ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni!!! Sono un ghostwriter e sinceramente mi diverto così!!!”.

Sempre attraverso il post Instagram condiviso, la donna ha voluto sottolineare anche alcuni aspetti legati alla sua autobiografica, secondo qualcuno, scritta senza il suo consenso da altri: “Si dice anche che il mio libro è stato pubblicato illegalmente senza la mia approvazione e questo è lontano dalla verità”.

Insomma, la brava Britney ne ha avuto davvero per tutti. Staremo a vedere se le sue parole verranno anche confermate dai fatti o se nelle prossime settimane o nei prossimi mesi ci saranno sorprese.

Di seguito anche il post Instagram della donna: