Dopo il gol alla Roma nel derby di Coppa Italia, Mattia Zaccagni ha svelato che presto diventerà padre per la seconda volta.

Chiara Nasti aspetta il suo secondo figlio e a confermarlo è stato suo marito Mattia Zaccagni che, dopo il derby vinto dalla Lazio 1-0 contro la Roma, ha esultato portandosi il dito pollice in bocca e mettendo il pallone sotto la maglia. A seguire la notizia è stata confermata dalla stessa Nasti che ha scritto sui social: “Ti amo papi! Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!”.

Chiara Nasti in attesa del secondo figlio

Dopo l’arrivo del piccolo Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni allargheranno presto la famiglia: nelle ultime ore la coppia ha svelato pubblicamente di essere in attesa del secondo figlio, e la notizia ha rapidamente fatto il giro dei social per la gioia di fan, amici e colleghi. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni in merito alla presunta gravidanza della Nasti a causa di alcune foto di Capodanno in cui lei sembrava celare un pancino sospetto. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento lei e Mattia Zaccagni non hanno svelato se avranno un maschietto o una femminuccia, e i fan dei social sono in trepidante attesa di saperne di più.

Fino a pochi mesi fa l’influencer sosteneva di voler aspettare altro tempo prima di avere un secondo figlio e per questo in tanti, tra i suoi fan, sono rimasti sorpresi dal suo annuncio relativo alla gravidanza.