Paolo Bonolis si è confessato durante una diretta social e ha raccontato un’esperienza vissuta a causa di un presunto fenomeno paranormale.

Paolo Bonolis ha stupito i suoi fan svelando per la prima volta che in casa sua “sarebbero stati presenti i fantasmi”. Il conduttore ha dichiarato di aver avvertito una misteriosa presenza che avrebbe lasciato luci accese ed armadi aperti e che sarebbe stata vista anche dalla sua ex moglie, Sonia Bruganelli.

“Allora una sera sono rientrato, ero piuttosto stanco, ho trovato le luci accese e gli armadi aperti. Ho spento tutto, mi sono messo sul divanetto del salottino e ho parlato nel buio con quella che presumevo fosse un’identità. Ho detto ‘mi dispiace, tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma io non ti capisco. O ti fai capire, oppure se dobbiamo passare tutta la nostra esistenza qui dentro ad aprire cassetti e far partire lo sciacquone, avresti rotto anche i co***ni’”, ha confessato il volto tv.

Paolo Bonolis: la confessione sul fantasma

“Mi ha detto che nella notte ha visto una presenza scura che si è avvicinata al nostro letto, ha sovrastato lei e ha messo una mano su di me e ha cominciato a parlare. Io non ricordo niente. La mattina me l’ha raccontato e le ho spiegato la vicenda, da quel momento non è successo più niente. Tranne che ho cambiato casa, perché se no non si dormiva più”. La confessione di Paolo Bonolis ha stupito i fan dei social e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione. Il conduttore tornerà a svelare ulteriori dettagli in merito alla vicenda?