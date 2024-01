Il giornalista Michel Dessì di Pomeriggio Cinque ha fermato il dogsitter dei Ferragnez mentre portava a spasso il loro cane, Paloma.

Da quando è scoppiato lo scandalo dei Pandori Balocco, Chiara Ferragni e Fedez stanno cercando di centellinare le loro uscite così da evitare le attenzioni indesiderate dei paparazzi.

A portare a spasso la loro cagnolina Paloma ci penserebbe dunque un dogsitter che, in queste ore, è stato intercettato dal giornalista Michel Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque. Inaspettatamente il dog sitter ha lasciato che il giornalista si avvicinasse e coccolasse Paloma e a seguire Dessì ha affermato in diretta: “L’hanno portata a giocare, almeno lei esce e si fa vedere”. E ancora, rivolgendosi al dogsitter: “Mi scusi se l’abbiamo disturbata”.

Fedez avrebbe dovuto continuare a mantenere un decoroso silenzio. Ma questa roba qua è francamente imbarazzante. #Pomeriggio5 pic.twitter.com/Dr9C3Z7Kk3 — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) January 10, 2024

Michel Dessì ferma il dogsitter di Paloma

Nei giorni scorsi Fedez si è scagliato contro Myrta Merlino per le attenzioni morbose rivolte a sua moglie Chiara Ferragni da parte dei paparazzi (assiepati ormai da giorni sotto al loro appartamento) e l’ha preso in giro affermando: “Così come tu vieni sotto casa mia, dove l’unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca e anzi ti invito a venire anche domani così controlliamo come fa la cacca Paloma, ma sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso partito per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo?”.

La conduttrice gli aveva replicato personalmente e, a seguire, ha effettivamente mandato in onda il breve servizio dedicato alla cagnolina Paloma, adottata dal rapper e dalla sua famiglia alcuni mesi fa (e a seguito della scomparsa della cagnolina Matilda). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sono in attesa di sapere quali saranno le prossime mosse social da parte di Fedez e sua moglie.