Giorgia Soleri ha compiuto 28 anni e ha condiviso alcuni scatti della sua festa di compleanno. Ai fan non è però sfuggito un particolare.

Giorgia Soleri ha festeggiato il suo 28esimo compleanno in compagnia dei suoi cari e dei suoi amici più intimi e, sui social, una foto del suo party esclusivo ha attirato l’attenzione generale.

Nello scatto in questione si vede una figura femminile ritratta di spalle (con tutte le probabilità la stessa Giorgia Soleri) mentre siede sulle gambe di un uomo (che lei stessa ha svelato, taggandolo, si chiamerebbe Stefano Monti). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Giorgia Soleri ha una nuova fiamma: l’indiscrezione

Un nuovo amore in vista per Giorgia Soleri? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime ore, quando l’influencer ed attivista ha postato una foto (leggermente sfocata) in cui sembrerebbe essere in atteggiamenti intimi con un ragazzo di nome Stefano Monti, che lavorerebbe nella produzione di podcast, tra cui anche il suo, “Il decennio breve”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Giorgia Soleri svelerà ulteriori dettagli in merito alla sua vita privata visto che, dopo la rottura da Damiano David, ha preferito mantenere il massimo riserbo. Dopo l’addio al cantante l’attivista ha confessato che la loro fosse una relazione “aperta”, e in tanti sono curiosi di sapere di più in merito alla vicenda. L’attivista si deciderà a svelare ulteriori dettagli ai suoi fan?