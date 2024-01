Anna Tatangelo ha spento 37 candeline e, dopo esser stata avvistata in compagnia del fidanzato Mattia Narducci, è volata a Roma da suo figlio Andrea.

Anna Tatangelo sembra aver finalmente ritrovato la serenità in amore: il settimanale Chi l’ha avvistata per le vie di Milano in compagnia del fidanzato modello Mattia Narducci, con cui avrebbe trascorso una serata romantica.

A seguire la cantante ha preso un aereo diretto a Roma, dove ha raggiunto suo figlio Andrea e ha festeggiato – con tanto di torta – il suo 37esimo compleanno. In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più sul suo conto.

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo: il 37esimo compleanno

Anna Tatangelo ha trascorso il suo 37esimo compleanno con i due uomini della sua vita: prima si è concessa una cena a lume di candela con il fidanzato Mattia Narducci e, a seguire, è volata a Roma per stare con suo figlio Andrea, rimasto a vivere con lei dopo la separazione da Gigi D’Alessio.

Oggi lei e l’ex compagno sembrano aver ritrovato la serenità al fianco dei loro nuovi partner, e Anna Tatangelo non si è più pronunciata in merito ai rapporti col suo celebre ex. Sembra che l’unione tra i due non sia finita nel migliore dei modi, e lei ha anche ammesso di aver saputo attraverso la tv che lui avrebbe avuto il suo quinto figlio insieme alla sua compagna, Denise Esposito. Gigi D’Alessio non ha mai replicato alle parole della sua storica compagna, e in tanti si chiedono se prima o poi emergeranno ulteriori notizie sulla loro separazione.