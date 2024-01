Francesco Moser ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua storia d’amore con Mara Mosole, più giovane di lui di 17 anni.

In un’intima intervista a La Repubblica Francesco Moser, padre di Ignazio Moser, ha raccontato i retroscena sulla sua storia d’amore con Mara Mosole, la compagna a cui è legato da 2022 (dopo la separazione da Carla Merz) e con cui ha ben 17 anni di differenza.

“Amare dopo i 70 non è come quando si è ragazzi, ma stare da soli non è bello. Lei correva in bici, è stata campionessa italiana, dice che ero il suo idolo. Ogni tanto pedaliamo insieme”, ha confessato Moser, che oggi ha 72 anni.

Francesco Moser

Francesco Moser: l’amore per Mara Mosole

Dopo la separazione da Carla Merz (con cui è stato sposato per 40 anni e con cui ha avuto i suoi tre figli), Francesco Moser sembra aver ritrovato la serenità accanto all’ex ciclista Mara Mosole. Nonostante il suo nuovo legame, Moser continua a mantenere ottimi rapporti con l’ex moglie, su cui ha affermato: “Ci abbiamo ragionato sopra da persone civili, siamo rimasti in buoni rapporti come si dice in questi casi. Ci vediamo, ci sentiamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei nostri figli che sono grandi ma hanno sempre bisogno dei genitori“.

L’ex ciclista è oggi il futuro suocero di Cecilia Rodriguez, fidanzata di suo figlio Ignazio. Nella sua intervista a La Repubblica Francesco Moser si è lasciato andare anche ad una confessione su Belen, su cui ha detto: “Ormai è una di famiglia, abbiamo fatto Natale insieme”.