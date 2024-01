Stando ad uno studio online, molti dei followers di Chiara Ferragni potrebbero essere inattivi o addirittura corrispondere a profili fake.

Dopo lo scandalo della falsa beneficenza, Chiara Ferragni è stata protagonista di una fuga di massa dai suoi canali social e, secondo uno studio di Inbeat.co addirittura il 41% dei suoi 29milioni di followers potrebbe essere inattivo o corrispondere a dei profili fake. Secondo la piattaforma quindi 17,7 milioni di utenti sarebbero reali, mentre 11,9 milioni sarebbero inattivi o fake.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: i followers fake sui social

È una pratica abbastanza comune sui social quella di acquistare dei profili fake per avere – apparentemente – una platea social più numerosa e sembrare dunque più “potenti” difronte agli altri utenti in rete.

Chiara Ferragni, travolta nelle scorse settimane dallo scandalo della falsa beneficenza e conseguentemente abbandonata da centinaia di migliaia di followers, potrebbe aver compiuto la stessa azione, e infatti secondo uno studio di Inbeat.co “solamente” 17,7 milioni di utenti – tra coloro che la seguono – sarebbero utenti reali e non profili acquistati per far sembrare “più seguito” il suo profilo.

Dopo aver chiesto scusa e aver affermato di voler collaborare con i magistrati, l’influencer si è chiusa nel massimo riserbo sull’affaire della falsa beneficenza e, sui social, ha ripreso ha mostrare la sua vita quotidiana, tra impegni di lavoro e familiari. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se Chiara Ferragni romperà il silenzio in merito alla vicenda.