Un crollo social in piena regola per Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco e la multa dell’Antitrust. La fuga dei seguaci.

La multa dall’Antitrust, l’intervento del Codacons e ora anche un’altra batosta per Chiara Ferragni, probabilmente dalle persone a cui tiene di più dopo, ovviamente, i suoi affetti: i seguaci social. Ebbene sì, perché dopo il caso Balocco, per la nota imprenditrice digitale è stato registrato un dato decisamente negativo: una fuga da parte dei suoi adorati followers…

Chiara Ferragni, fuga social dei suoi fan: il dato horror

La vicenda del pandoro Balocco e della finta beneficenza sta avvolgendo sempre più Chiara Ferragni che, al netto della sua posizione di voler impugnare la multa dell’Antitrust in quanto ritenuta “ingiusta”, ha visto il suo mondo, quello dei social, andarle contro.

Ebbene sì, perché i dati sottolineato da Il Giornale parlano chiaro. Le statistiche che riguardano il profilo social della donna sono evidenti: in appena 48 ore dal caso Balocco, l’account Instagram è stato protagonista di una rapida discesa. -4264 fan il 16 dicembre e -5955 fan il 17 dicembre (fonte FollowerStat).

Stesso destino anche per i marchi della donna tra cui il Chiara Ferragni Brand e TBS Crew Agency che hanno perso ogni giorno seguaci e soprattutto engagement.

La soluzione dell’influencer è stata – fino a pochi minuti fa – quella di provare a contrastare la vicenda evitando pubblicazioni. Gli ultimi post su Instagram prima di oggi risalivano a tre giorni fa. Uno riguardava lei in primis e un altro la piccola VittoriaQuesta situazione non ha comunque impedito alle persone di commentare la vicenda Balocco in modo molto dura.

Al netto dei classici meme ironici (e forti) come “Pensati truffatrice”, molti utenti si sono detti contrariati dalla questione perché non si aspettavano questo “tradimento” da parte della donna. “Ti stimavo, ora non più”, “Non pensavo avresti fatto qualcosa di simile”, “Che tristezza lucrare così”, si legge tra alcuni pareri di utenti evidentemente delusi.

