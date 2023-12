Un commento di troppo da parte di un hater ha generato la forte replica di Federica Pellegrini. Il botta e risposta social.

Manca poco per Federica Pellegrini a diventare mamma eppure, nel mondo social, anche sotto Natale, nessuno fa sconti. La Divina, infatti, ha recentemente condiviso un post su Instagram che la vede protagonista ma ha ricevuto alcuni commenti inattesi a proposito della sua “non bellezza”. Un fatto che ha visto la diretta interessata rispondere a tono al suo hater…

Federica Pellegrini replica all’hater

Federica Pellegrini

Nelle scorse ore la Pellegrini ha pubblicato uno scatto del 2022 in cui indossa un maglione di Natale. Un modo per avvicinarsi al clima natalizio e, perché no, ricordarsi di quando stava per entrare nella fase della gravidanza che la vedrà tra pochi giorni dare alla luce la sua prima figlia.

Al netto di diversi commenti di congratulazioni e auguri, perché presto sarà appunto madre, purtroppo, non sono mancati anche pensieri spiacevoli da parte di “odiatori social”. In particolare quello di un hater che ha scritto: “Vista a Livigno, sinceramente ne ho viste di più belle”.

Parole che non sono passate inosservate alla diretta interessata che ha replicato, a sorpresa, proprio all’utente: “E quindi?! Mica mi sono iscritta a Miss Italia”. Una risposta decisamente forte e allo stesso tempo anche ironica che è in poco tempo diventata virale suscitando le reazioni dei suoi ammiratori rimasti colpiti, in positivo, dal commento della ex nuotatrice.

La donna e suo marito Matteo Giunta, al netto di questi commenti sporadici non proprio positivi, si stanno godendo l’attesa di diventare genitori. La loro piccola dovrebbe nascere proprio sotto le feste, probabilmente più verso la fine dell’anno che a Natale. Non resta che attendere ancora pochi giorni.

Di seguito anche il post Instagram della Divina dove è possibile leggere il commento dell’hater e la risposta epica della donna: