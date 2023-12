Attraverso i social Heather Parisi ha scritto un messaggio che molti hanno interpretato come una frecciatina a Chiara Ferragni.

Nei giorni scorsi ha generato grande clamore la multa che l’Antitrust ha comminato a Chiara Ferragni per la sua campagna pubblicitaria da lei realizzata un anno fa con Balocco. Sulla questione nelle scorse ore è intervenuta anche la showgirl Heather Parisi, che ha condiviso un post ironico sui social in cui ha fatto un chiaro riferimento alla vicenda.

“Pubblicità NON ingannevole”, ha scritto la showgirl, postando un frame di una pubblicità del 1983 e in cui lei appariva come testimonial proprio per Balocco.

Heather Parisi: la frecciatina a Chiara Ferragni

Anche Heather Parisi ha deciso di rompere il silenzio in merito al discusso caso dei pandori della Balocco che, insieme a Chiara Ferragni, si sarebbe resa protagonista di una campagna pubblicitaria “scorretta” (e multata dall’Antitrust) inducendo i potenziali clienti ad acquistare il pandoro “griffato” lasciando credere che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza.

L’influencer si è chiusa nel massimo riserbo a seguito della vicenda, ma ha fatto sapere che agirà nelle sedi opportune per cercare di difendersi. Nelle scorse ore suo marito Fedez è intervenuto sui social in sua difesa, e in tanti sono in attesa di saperne di più in merito alla questione. Sulla vicenda sono intervenuti anche altri personaggi famosi, come il conduttore e giornalista Mario Giordano, che non ha mancato di scagliarsi contro l’influencer per quanto accaduto.