Anche Mario Giordano ha voluto dire la sua su Chiara Ferragni, multata dall’Antitrust per i pandori Balocco.

Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria bufera dopo la penale stabilita dell’Antitrust per il caso dei Pandori Balocco e, mentre l’influencer si è trincerata dietro al massimo riserbo (dopo aver emesso un comunicato ufficiale), il conduttore Mario Giordano si è scagliato contro di lei affermando sulle pagine de La Verità:

“Sembrava Madre Teresa in versione via Montenapoleone. Invece era un piranha. Contrordine, compagni follower: non è vero che Chiara Ferragni aiutava i bambini malati di cancro non è vero che pubblicizzava pandoro Balocco per far crescere le donazioni, non è vero che faceva aumentare le vendite per finanziare l’ospedale infantile. E soprattutto non è vero che contribuiva personalmente al progetto di solidarietà”.

Chiara Ferragni: la bordata di Mario Giordano

Dopo che l’Antitrust ha accertato le responsabilità di Chiara Ferragni e di Balocco nella campagna dei Pandori di Natale (che si è rivelata essere una pratica commerciale scorretta), Mario Giordano ha scagliato l’ennesima bordata contro l’influencer, definendola addirittura “piranha”.

Nella giornata di venerdì Chiara Ferragni ha emesso un comunicato per sottolineare la sua buona fede e specificare che avrebbe impugnato delle azioni legali per dimostrare la sua onestà. Nel frattempo in tanti, sui social, hanno notato che l’influencer si sia trincerata dietro al massimo riserbo e infatti i suoi canali principali – forse anche a causa del clamore generato dalla vicenda – continuano a tacere. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?