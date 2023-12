Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio sulla sua vita privata, e si è detta pronta a diventare mamma per la prima volta.

Elettra Lamborghini è stata ospite a Verissimo e, per la prima volta, ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata svelando, tra le altre cose, di essere intenzionata ad adottare un bambino. L’ereditiera ha ammesso che a spingerla a questa decisione sarebbe stata la storia drammatica di una bambina da lei “conosciuta” attraverso i social.

“Questa bambina è diventata molto famosa sui social. Pare sia stata abusata dai genitori e che sia stata usata per i follower. Diciamo che è una situazione molto strana. Ha tre anni. Io ho scritto se potevo aiutare la piccola. Mi hanno detto di no, in maniera molto fredda“, ha affermato, e ancora: “Mi sono molto informata sul tema delle adozioni e ci sono molte cose che non vanno. Ci sono coppie che attendono anche 10 anni e poi a 40 anni diventa più complicato adottare. Quindi si aspetta così tanto tempo per nulla? Sono pronta, ne ho parlato anche con mio marito, lui mi ama ed è d’accordo”.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: l’adozione

Elettra Lamborghini ha più volte sostenuto di non sentirsi ancora pronta a diventare madre per via della sua carriera musicale ma, a Verissimo, ha confessato alla conduttrice Silvia Toffanin che, di recente, avrebbe avvertito una forte “vocazione” verso la possibilità di adottare un bambino. L’ereditiera ne avrebbe parlato anche con suo marito Nick Van De Wall, che si sarebbe detto d’accordo con lei.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno altri sviluppi.