Nei giorni scorsi Gino Paoli ha suscitato la reazione di Elodie con alcune delle sue affermazioni sulle artiste del panorama musicale.

Nei giorni scorsi Gino Paoli è balzato agli onori delle cronache per aver dichiarato a Il Corriere della Sera: “Ieri avevamo Mina e Vanoni, oggi le cantanti che mostrano il cu*o”. La sua dichiarazione aveva mandato su tutte le furie Elodie, che aveva risposto:

“Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita sono me*de”. In seguito al clamore generato dalla vicenda, Gino Paoli ha deciso di tornare a parlare della questione durante un’intervista a Rai Radio 1.

Gino Paoli

Gino Paoli: la risposta a Elodie

Le ultime dichiarazioni fatte da Gino Paoli su alcune non meglio precisate artiste del panorama musicale odierno, hanno finito per mandare su tutte le furie Elodie. La cantante ha deciso di replicare a mezzo social e a quanto pare la sua reazione è giunta alle orecchie dello stesso Paoli, che a Rai Radio 1 ha affermato di esser stato frainteso.

“Più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia brava a cantare, ma che tu sia gradevole, seguendo questa mentalità Dalla non sarebbe mai diventato Dalla”, ha precisato il celebre artista. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti sono in attesa di sapere se Elodie replicherà ulteriormente alle sue parole.