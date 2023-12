Ritorno di fiamma in vista per Stefano De Martino ed Emma Marrone? Ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio.

Da giorni Stefano De Martino è sulla bocca di tutti a causa delle accuse avanzate contro di lui dall’ex moglie, Belen Rodriguez, e intanto sui social si è sparsa la voce di un possibile e presunto ritorno di fiamma tra il ballerino e la sua storica ex, Emma Marrone.

Nelle corse ore De Martino ha postato una sua foto sui social e tra i like al post è spuntato proprio quello della celebre cantante che, in passato, ha più volte sottolineato di aver instaurato con lui un buon rapporto d’amicizia.

Emma Marrone e De Martino: i rumor sul ritorno di fiamma

Emma Marrone continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e, dopo la separazione da Stefano De Martino, ha preferito non “presentare” le sue presunte nuove fiamme al grande pubblico. Nel frattempo il conduttore tv è stato invece travolto dall’attenzione generale a causa di quanto affermato nei suoi confronti dalla sua ex, Belen Rodriguez, che ha rivelato a Domenica In che sarebbe stata da lui tradita più e più volte.

La storia tra Stefano ed Emma è finita proprio a causa del tradimento perpetrato dal ballerino e dalla showgirl argentina ai danni della giovane cantante che però, col tempo, saprebbe riuscita a costruire con entrambi un rapporto pacifico. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più.