Gigliola Cinquetti ha svelato al Corriere della Sera alcuni retroscena sullo sfolgorante successo da cui è stata travolta a 16 anni, quando vinse al Festival di Sanremo con il brano “Non ho l’età”, spalancando all’Italia le porte dell’Eurovision.

“Non potevo uscire di casa. Si creavano assembramenti, ingorghi, isteria. A Milano, in via Manzoni, provocai un tamponamento a catena di cinque macchine”, ha confessato la Cinquetti che, travolta da un’inaspettata ed improvvisa popolarità, non poteva praticamente uscire di casa.

Gigliola Cinquetti: la confessione sul successo

Gigliola Cinquetti quest’anno sarà ospite al Festival di Sanremo per festeggiare i 60 anni dall’uscita del suo brano Non ho l’età. Per l’occasione la cantante si è lasciata intervistare al Corriere della Sera, a cui ha raccontato il periodo in cui, ancora giovanissima, venne travolta da una popolarità del tutto inaspettata:

“Quando ho iniziato a fare tour in tutto il mondo, il senso di responsabilità si è focalizzato sul fatto di essere un’artista italiana, immagine del mio Paese. Un impegno enorme, ma un peso consapevole e gioioso perché incontravo gente che amava moltissimo l’Italia”, ha confessato la cantante che, nel frattempo, cercava di vivere una vita “normale” almeno mentre era a scuola.

“Quello per me e i miei compagni era uno spazio nostro, inviolabile. Infatti, i giornalisti li abbiamo cacciati. A una squadra del tg, dissi, tutta puntuta: vergognatevi, dovreste occuparvi di cose serie”, ha dichiarato.