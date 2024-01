Aurora Ramazzotti ha fatto una dedica a suo figlio Cesare e ha pubblicato un video dei momenti speciali vissuti insieme a lui.

Lo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti è diventata mamma del suo primo figlio, Cesare, e nelle ultime ore, attraverso i social, lei ha voluto dedicare un tenero video al suo piccolo, che finora ha preferito non mostrare in volto.

“La cosa più bella che mi abbiano detto da quando sono diventata mamma è “le giornate sono lunghe ma gli anni sono corti”. Così ogni volta che sembrerà tutto difficile o di non avere più tempo per me, mi ricorderò che tutto questo non tornerà più e mi mancherà troppo”, ha scritto Aurora nella didascalia al video, che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Aurora Ramazzotti: la dedica al figlio

Cesare è nato lo scorso 30 marzo e ha reso per la prima volta nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Al momento Aurora non ha svelato se lei e Goffredo Cerza siano intenzionati ad allargare ulteriormente la famiglia, ma in tanti sui social sono impazienti di saperne di più sul loro conto e sulla loro vita privata. Aurora è più innamorata che mai del suo fidanzato, ma al momento non sembra interessata a convolare a nozze insieme a lui.