Wanda Nara è stata intervistata da sua sorella Zaira, e ha svelato alcuni retroscena sulla sua unione con Icardi.

Ospite al podcast Rumis, condotto da sua sorella Zaira, Wanda Nara ha svelato alcuni retroscena sulla prima notte di passione da lei vissuta con suo marito, Mauro Icardi. All’epoca lei si stava separando dall’ex marito Maxi Lopez, e a tal proposito ha ammesso:

“Io e Mauro eravamo amici. Non credo di averla mai raccontata questa. Litigavo con Maxi Lopez, eravamo separati, vivevamo nella stessa casa, ma dormivamo in stanze diverse. In mezzo alla crisi della quale nessuno sapeva, Mauro era mio amico e io lo sapevo. Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più”.

Mauro Icardi e Wanda Nara

Wanda Nara: la prima notte con Icardi

Senza peli sulla lingua, Wanda Nara si è confessata con il podcast Rumis e ha svelato alcuni retroscena sulla prima notte di passione vissuta con suo marito Mauro Icardi, padre delle sue due figlie più piccole (Wanda Nara ha avuto altri tre figli insieme all’ex marito, Maxi Lopez).

“Ricordo il dolore provato il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ore”, ha confessato la manager e showgirl a sua sorella Zaira, per poi aggiungere: “Penso che se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo tra noi non sarebbe successo”. Nel 2020 lei e Icardi hanno vissuto un momento di crisi, ma oggi il peggio tra i due sembra esser passato.