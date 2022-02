Carla Merz è la moglie storica di Francesco Moser, ma anche la mamma di Ignazio, al quale è molto legata. Ecco cosa sappiamo su di lei!

Un tempo era conosciuta come la moglie di Francesco Moser, oggi però Carla Merz è nota soprattutto per essere la mamma di Ignazio! Insieme all’ex campione di ciclismo la signora ha costruito una splendida famiglia e, sebbene sia estremamente riservata, il pubblico vuole conoscerla meglio. Anche perché ne ha sentito parlare in televisione, soprattutto durante la partecipazione del figlio al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme cosa sappiamo di lei e qual è il rapporto che la lega a Moser Jr.

Carla Merz: biografia e vita privata

Purtroppo, non abbiamo informazioni circa la data e il luogo di nascita. Ha un carattere molto discreto e per questo preferisce evitare le luci dei riflettori. Con Francesco Moser è felicemente sposata dal 7 dicembre 1980, una splendida storia d’amore suggellata dalla nascita di Ignazio, Francesca e Carlo. In ottica lavorativa, dà una mano nella gestione della proprietà vinicola, sita nel retroterra culturale della Valle di Cembra.

Le tradizioni contadine, il duro lavoro, la passione per la terra e il connubio tra semplicità e modernità sono i principi attorno ai quali ruota l’attività, che i genitori, residenti a Maso Villa Warth, sulle colline poco a nord di Trento, hanno provato a trasmettere. Carla non ha un profilo Instagram, ma è apparsa su quello di Ignazio. Non abbiamo dettagli circa il patrimonio.

Chi è Francesco Moser, il marito di Carla Merz

Nato il 19 giugno 1951, sotto il segno dei Gemelli, a Palù di Giovo, in Trentino, Francesco Moser è ancora oggi il ciclista italiano col maggior numero di successi su strada (273, davanti a Giuseppe Saronni e Mario Cipollini). Nel palmares vanta un Giro d’Italia, tre Parigi-Roubaix e una Milano-Sanremo, in aggiunta ad un titolo iridato su strada ed uno su pista nell’inseguimento individuale.

3 curiosità su Carla Merz

– Aveva smesso di seguire Ignazio al GF Vip 2, turbata dal comportamento del figlio con Cecilia Rodriguez all’interno della Casa più spiata dagli italiani. Poi, una volta conosciuta, ha avuto modo di ricredersi sulla sorella di Belen e le due andrebbero attualmente molto d’accordo.

– Ha ricoperto un ruolo fondamentale nell’accettazione di Cecilia in famiglia. “All’inizio mia madre ha conosciuto Cecilia al telefono, quindi con lei ho avuto gioco facile. A proposito: grazie mamma per avermi spianato la strada con papà!”, ha spiegato Ignazio in un’intervista. “Mio padre, invece, ha parlato con Cecilia per la prima volta qui a Trento. In principio era freddo, ma dopo pochi minuti lo sceriffo l’ha invitata a sciare: parlavano dell’Argentina, scherzavano. Io li osservavo, ero felice”.

– Il consiglio che dà spesso a Ignazio è di rimanere con i piedi ben saldi per terra.

