Il comico e attore toscano Leonardo Pieraccioni è pronto al ritorno al cinema. Dal lavoro all’amicizia con Ceccherini: le sue confessioni.

Al cinema come attore e regista in ‘Pare Parecchio Parigi’, Leonardo Pieraccioni si è concesso una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera nella quale ha avuto modo di affrontare diversi temi legati al suo lavoro ma anche alla vita privata. Tra i passaggi più importanti anche uno sull’amico e collega Massimo Ceccherini che, rispetto al passato turbolento, pare aver cambiato totalmente stile di vita.

Pieraccioni, lavoro e l’amicizia con Ceccherini

Leonardo Pieraccioni

“I comici hanno i colori del dramma, mentre non avviene il procedimento contrario”, ha detto tra i tanti passaggi dell’intervista al Corriere Pieraccioni facendo riferimento al suo lavoro ‘Pare Parecchio Parigi’ e alla parte di Nino Frassica nel suo film.

E ancora: “Il risultato è che quando De Niro, uno dei cinque attori più bravi al mondo, fa il gangster comico, non è più lui, perde naturalezza. Sordi per ‘Un borghese piccolo piccolo’ o ‘Detenuto in attesa di giudizio’ meritava due Oscar”.

Se si parla di amici e colleghi non poteva mancare un commento anche su Ceccherini. In tal senso, Pieraccioni ha detto: “Ora è diventato una specie di prete laico, se ne sta arrampicato in un paesino sopra Pistoia, beve quasi solo acqua e vive in simbiosi col cane, ci dorme pure insieme”, ha ammesso l’attore. E ancora sempre sul toscano: “Siccome ha lavorato con Garrone alla scrittura di ‘Io Capitano’ è terrorizzato dal fatto che dovrebbe lasciare il cane per non poterlo portare sul tappeto rosso a Hollywood”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attore: