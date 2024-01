Dopo la partecipazione con annesse polemiche al Grande Fratello, Sara Ricci torna a parlare del reality e dei vari concorrenti.

La sua presenza nella Casa del Grande Fratello ha generato non poche dinamiche accese. Anche alla sua uscita, il risultato non è cambiato con polemiche e critiche ricevute dagli haters. Stiamo parlando di Sara Ricci che a Casa Chi ha fatto un bilancio dell’esperienza nel reality di Canale 5 soffermandosi anche su alcuni concorrenti, nel bene e nel male.

Sara Ricci a ruota libera sul Grande Fratello

Sara Ricci

Tra i tanti passaggi dell’intervista della Ricci, quello relativamente alle critiche ricevute, sia dentro che fuori dalla Casa del GF: “Non mi era mai successo di avere degli insulti così forti. Come ho vissuto questa cosa? Mi sono divertita molto. Mia sorella era molto preoccupata. Se sono cattiva? Non posso dirlo io se lo sono. Però snob per niente. Vivo in un quartiere molto popolare, frequento molti artisti morti di fame, faccio dell’arte la mia vita. Più radicale che snob semmai, sì”.

Sottolineando, invece, le qualità o difetti dei concorrenti del GF: “Vittorio è una persona splendida. Marco? Sì ma a me poi piacciono molto femminili, molto colti, ecco Vittorio poteva esserlo. È una persona stupenda. È l’esempio bello del Grande Fratello di quest’anno. Mi piacerebbe molto se riuscisse in qualche modo a vincere. È proprio un bell’esempio di giovane divertente, ben educato, perbene, buono, colto. Di buona famiglia, vabbè quello non è un suo merito. […] Anche Paolo mi piacerebbe che vincesse”.

Sulle dinamiche del reality: “Chi recitava nella Casa? Secondo me tutti. Poi posso dire una cosa? Secondo me i reality bisogna saperli fare. Io ad esempio ho capito che proprio non me la sono giocata bene. Ammetto di non aver dato molto a questo gioco. Ho raccontato pochissimo e quel poco che ho raccontato non è stato inquadrato”, ha spiegato l’attrice che ha anche ammesso che, forse, le sia mancata la giusta intelligenza di capire in che momento stava entrando nella Casa e, di conseguenza, del non essersi adeguata.

Di seguito anche i post su Instagram di Casa Chi con l’intervista all’attrice: