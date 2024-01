Torna a parlare del suo lavoro e anche dei guadagni con i contenuti sul suo corpo Antonella Mosetti che non frena il suo entusiasmo.

Dopo aver dichiarato con un certo orgoglio di essere stata la prima vip ad avventurarsi nel nuovo mondo di OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti, Antonella Mosetti torna a parlare e lo fa proprio a proposito dei suoi guadagni nel social e, in generale, per i lavori che produce grazie al suo corpo. Intervistata a La Zanzara, con Cruciani e Parenzo, la donna ha spiegato i segreti di questo particolare mondo.

Antonella Mosetti, OnlyFans e i guadagni

La Mosetti ha prima di tutto chiarito che non sembra intenzionata a tornare in tv e, ancora meno, a fare dei reality: “Mi hanno proposto altri reality e mi rompevo a farli perché io non amo i reality”.

Alla soubrette sembra bastare il lavoro sui social, soprattutto quello su OnlyFans e Instagram: “Ora guadagno con Instagram, i social, la mia immagine. Le te**e, un po’ il c**o, un po’ la faccia da zozza, quelle robe là”. E proprio sul passaggio della faccia: “La devi fare, la fanno tutte. Quello ti porta lavoro, ti porta soldi”.

Parlando appunto di soldi e dei suoi guadagni, la bella Antonella ha spiegato le cifre che girano attorno ad un certo tipo di contenuti: “Quanto faccio pagare il nudo integrale? Anche più di 10mila euro. Ci sono amanti del mio personaggio”, ha ammesso la donna.

Ma non solo. Molte persone sembrano essere amanti dei piedi: “Il piede lo vendo a 2000, 3000 euro. Mi chiedono di vedere il piede, la pianta, le dita. Mettere la schiuma o la crema, è molto erotica come cosa”.

Al netto di qualche critica, la donna ha spiegato di essere soddisfatta della decisione presa di lavorare in questo modo: “Io sono felice di aver fatto questa scelta, ci ho messo la faccia”.

