Emanuele Filiberto è furioso: protesta dopo la sentenza sul patrimonio di casa Savoia: “È uno scandalo nazionale”.

Emanuele Filiberto di Savoia ha sorpreso tutti con dichiarazioni forti e cariche di indignazione, dopo la decisione del Tribunale Civile di Roma. La sentenza ha stabilito che i gioielli della Corona non appartengono alla famiglia Savoia, ma al Popolo italiano. Una scelta che il principe definisce “Un’umiliazione” e “Uno scandalo nazionale“. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Emanuele Filiberto: la richiesta di casa Savoia

“Non si tratta di valore economico, ma di memoria, di identità. I gioielli della Corona sono simboli della nostra storia, non oggetti da museo” ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Emanuele Filiberto lamenta l’espropriazione di beni che considera parte integrante della memoria collettiva del Paese, e punta il dito contro quella che definisce “Una vendetta politica“.

Nel suo lungo sfogo, Emanuele Filiberto elenca beni che, secondo lui, dovrebbero tornare alla famiglia Savoia: il Castello di Pollenzo, la Mandria, la tenuta di San Rossore, collezioni d’arte, arredi, archivi e altri oggetti di valore storico e familiare.

“È inaccettabile che, dopo quasi 80 anni, ci venga ancora negato il diritto di custodire la nostra eredità culturale” ha detto.

Il principe sottolinea come, alla morte di Re Umberto II, la Repubblica non abbia garantito alcun ritorno dignitoso alla famiglia reale. “Mio padre non ha ricevuto nulla. Nessuna scorta, nessuna casa, nessun riconoscimento. È il riflesso di un Paese che ha paura della propria storia“.

Emanuele Filiberto: “Casa Savoia può ancora servire l’Italia”

Nonostante la rabbia, Emanuele Filiberto non rinuncia a lanciare un messaggio di speranza. “La monarchia non è più un’istituzione, ma il suo spirito può ancora contribuire. Non chiediamo privilegi, solo rispetto. È tempo che l’Italia riconosca il valore culturale, diplomatico e simbolico di Casa Savoia“.

Le parole del principe riaccendono il dibattito sul ruolo delle ex famiglie reali nel panorama repubblicano. Ora non ci resta che attendere di scoprire se le sue richieste verranno, prima o poi, accettate dallo Stato italiano.