Milly Carlucci: la “frecciata” a Gerry Scotti sullo scontro con De Martino

Nella sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, ecco l’intervento di Milly Carlucci che ha messo “in guardia” l’esperto conduttore.

Si stanno prendendo la scena a colpi di “ascolti”. Stiamo parlando di Gerry Scotti e Stefano De Martino con il giovane conduttore di Affari Tuoi che ha risposto al più esperto timoniere de La Ruota della Fortuna. In queste querelle tra Rai e Mediaset, ecco arrivare il curioso e saggio commento di Milly Carlucci, altro pezzo da novanta della tv di Stato.

Milly Carlucci e la sfida Scotti-De Martino

Nelle ultime settimane si è accesa sempre di più la sfida a colpi di share e ascolti tra Rai e Mediaset. In particolare tra Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, e La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti. Al momento il Biscione ha avuto la meglio ma, secondo il parere esperto di Milly Carlucci, non è detta l’ultima parola.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

La conduttrice di Ballando con le Stelle, pronta ad una nuova edizione del suo show, infatti, parlando a La Stampa, ha voluto mandare un segnale a Scotti e non solo. La donna ha guardato al futuro sottolineando come il buon De Martino potrebbe sorprendere tutti. “È presto per darlo sconfitto: Affari Tuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo”.

Il commento sui cachet in Rai

Spostando l’attenzione a Ballando con le Stelle, la Carlucci, questa volta ai microfoni di Chi, ha voluto replicare ai rumors sui presunti cachet dei concorrenti della sua trasmissione. In particolare su quello che sarebbe molto elevato di Barbara D’Urso. La donna ha spento ogni polemica spiegando: “In Rai abbiamo un sistema calmierato: c’è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più”.