Cristina Plevani: “Opinionista al GF? Ecco cosa posso svelare”

Dalla vittoria del primissimo Grande Fratello al ruolo di opinionista: Cristina Plevani svela tutto sul possibile ruolo nel reality.

Ormai è tempo di annunci per il Grande Fratello Nip guidato da Simona Ventura. Dopo la comunicazione sul primo concorrente, si parla anche di opinionisti. In questo senso sta circolando con insistenza il nome di Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del reality nonché fresca trionfatrice de L’Isola dei Famosi 2025. La donna è stata intervistata da Fanpage e ha dato qualche delucidazione sulla situazione che la riguarda.

Cristina Plevani opinionista del Grande Fratello? La risposta

Nel corso dell’intervista a Fanpage, Cristina Plevani ha avuto modo di parlare sia del successo a L’Isola dei Famosi che del suo possibile ruolo da opinionista nell’edizione prossima ad iniziare del Grande Fratello con Simona Ventura. A precisa domanda sulla vicenda, la donna ha risposto: “Non so cosa risponderti. Anche io sto leggendo diverse notizie sui social ma non so nulla”, le sue parole.

La Plevani ha qujndi aggiunto: “Non rispondo neanche più ai messaggi perché mi fanno tutti la stesso domanda. Se mi chiameranno per firmare un contratto, allora avrò la conferma. Anche agli amici dico ‘Vedete annunci nelle pagine ufficiali? No’. Sono concreta, fino a quando non c’è l’ufficialità rimango nel mio”.

Il commento sulla Ventura e il GF “diverso”

Positivo il giudizio su Simona Ventura al timone del GF: “Simona aveva già reso grande l’Isola dei Famosi in passato. Non la conosco tanto come persona, ma come presentatrice credo che la nuova versione del Grande Fratello le calzi a pennello. I cambiamenti sono belli e l’idea di rivederla mi piace”.

E sulle differenze tra il reality da lei vinto, la prima edizione, e quelli attuali, la Plevani ha dichiarato senza remore: “Dopo le prime edizioni la spontaneità è andata a scemare, ma è normale che sia così. La prima era unica perché rappresentava proprio un nuovo modo di fare televisione”. Per la donna il GF di adesso è “diverso”.

Spiegando la diversità, la Plevani ha aggiunto: “Non c’erano lo stesso numero di sponsor che ci sono oggi e soprattutto non c’erano i social. Facevamo prove settimanali per guadagnare un budget per avere la spesa, avevamo l’acqua calda solo un’ora al giorno per poterci lavare, un piccolo orto e galline dalle quali prendevamo le uova. La vita dentro la Casa era un’altra cosa, oggi i concorrenti hanno tutto pronto, sorprese, contatti con l’esterno. Non è questo il programma”.