“Solo una mela al giorno”: la confessione di Clizia Incorvaia in tv

A La Volta Buona è arrivata la dura confessione intima di Clizia Incorvaia riguardo al suo passato e all’esperienza da modella.

Ha da poco raccontato alcuni aspetti della condivisione sui social dei figli. Ora, invece, Clizia Incorvaia è tornata a parlare di sé e di un periodo particolarmente duro sotto l’aspetto psicologico. Intervenuta a La Volta Buona, la donna ha svelato il difficile rapporto avuto con il proprio corpo e la lotta contro i giudizi degli altri che l’avevano portata a scelte molto complesse.

Clizia Incorvaia e il rapporto con il suo corpo

Nel corso della recente puntata de La Volta Buona su Rai 1 con Caterina Balivo, Clizia Incorvaia ha fatto delle rivelazioni molto delicate sul suo passato ed in particolare con il difficile rapporto avuto col proprio corpo. “Quando avevo 19 anni e facevo la modella, mi pesavano ogni settimana, mi dicevano che ero una vacca“, ha raccontato la donna.

Clizia Incorvaia – www.donnaglamour.it

Quel periodo l’ha vista compiere gesti veramente assurdi: “Così ho iniziato a contare le calorie, a saltare i pasti. Arrivai a mangiare una mela al giorno. Ho sempre avuto un bel sedere, ma mettevo pantaloni larghi per far sembrare che non ce l’avessi”, ha aggiunto. Un episodio molto complicato da spiegare e allo stesso tempo duro da ammettere è stato quello svelato poco dopo: “Una volta ho buttato dei biscotti, poi li ho ripresi dalla spazzatura perché avevo una fame micidiale”.

La svolta

Nel salotto della Balivo, la Incorvaia ha quindi spiegato come sia riuscita ad uscire da questo tunnel: “Lo studio mi ha salvata. Avevo altri piani, non facevo solo la modella. E la mia famiglia mi è sempre stata accanto”, ha detto. La donna, oggi felicemente mamma di due bimbi, ha poi voluto lanciare un importante messaggi riferito a tutte le donne ma in generale alle persone che si sentono sbagliate a causa del proprio fisico: “Cerchiamo di non essere più vittime della bilancia“.