Stefano De Martino, scoppia la lite in ristorante davanti a tutti: i dettagli

Prima lite documentata per Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Il conduttore è stato pizzicato in ristorante con la sua dolce metà.

Non sembrano essere finiti i momenti di tensione per Stefano De Martino e la sua dolce metà, Caroline Tronelli. Dopo il caso legato ai video hard diffusi sul loro conto e la “sparizione” social della ragazza, ecco quella che sembra essere stata la prima lite tra i due. Il tutto è stato ben documentato dal settimanale Oggi che ha fornito anche alcuni particolari.

Stefano De Martino e la lite con Caroline Tronelli

Non deve essere un momento facilissimo per la coppia super chiacchierata formata da Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Dopo il caso legato ai loro video privati diffusi, ecco che tra i due è stato tempo di tensione. In particolare, come ben spiegato dal settimanale Oggi, tra loro è andata in scena una prima lite pubblica.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Nel servizio del settimanale è stato spiegato come Stefano, una volta terminate le registrazioni di Affari Tuoi, abbia raggiunto la Tronelli a cena in un ristorante in zona Prati. Qui, fin da subito, è stato evidente un po’ di tensione. Addirittura, pare che la bella Caroline, manco il tempo di sedersi a tavola, se ne sia andata dopo qualche discussione.

Il buon De Martino sarebbe rimasto al ristorante una ventina di minuti e solo dopo avrebbe fatto ritorno a casa. Qui, la donna non gli ha aperto subito lasciandolo in attesa.

Il lieto fine e il motivo della tensione

Il settimanale ha poi spiegato anche come sia finita la questione. La mattina dopo, per fortuna, tra Stefano e Caroline le cose sono sembrate decisamente migliorate con la coppia che è uscita insieme dalla casa romana. La crisi è stata solo momentanea.

Non è dato sapere cosa abbia scatenato la prima lite tra i due andata in scena, crediamo, davanti ai presenti del ristorante, ma è possibile che le note vicende legate ai video diffusi possano aver causato, soprattutto nella ragazza, una tensione maggiore. Alcuni amici, infatti, l’avrebbero descritta con i nervi a fior di pelle. E, aggiungiamo noi, anche comprensibilmente.