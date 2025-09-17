Avanti un altro, colpo di scena: arriva l’addio improvviso

I fan di ‘Avanti un altro’ sono rimasti sorpresi dall’annuncio improvviso: la decisione comunicata sui social da parte di Claudia Ruggeri.

Dopo le vicende controverse che hanno coinvolto il “bonus” di Avanti un altro, ecco che la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è tornata a far parlare. In questo caso per un addio improvviso che nessuno si aspettava. Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri, dopo essere tornata al suo posto dopo la gravidanza ha comunicato di essere pronta a nuove esperienze lavorative.

Avanti un altro: Claudia Ruggeri tornata in tv

Il pubblico di Canale 5 e in generale delle reti Mediaset ha sempre manifestato un certo gradimento per la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro. Il merito, oltre dell’abilità dei due presentatori, anche dei vari personaggi che ad ogni puntata coinvolgono il pubblico in studio, a casa e ovviamente i concorrenti.

Claudia Ruggeri – www.donnaglamour.it

Tra questi Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri. La donna, dopo essere diventata mamma, era tornata ad occupare il proprio posto in trasmissione ma, a quanto pare, solo per poco tempo. Infatti, il volto tv ha comunicato che presto ci sarà l’inatteso addio.

L’annuncio dell’addio

Tramite un post sui social con annessa foto che la vede impegnata ad Avanti un altro, la Ruggeri ha annunciato che la sua esperienza nella trasmissione è quasi giunta alla fine. Per lei, a quanto pare, nuove esperienze lavorative e altri progetti. “Ancora qualche giorno insieme a voi, poi sarà per me il momento di salutare questa splendida famiglia che mi ha dato tanto. Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore, anche se i miei impegni mi portano altrove. #avantiunaltro”, ha scritto la donna raccogliendo decine e decine di messaggi d’affetto dai telespettatori che erano veramente molto affezionati a lei.