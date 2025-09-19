Bella Hadid in lacrime: il triste messaggio dal letto dell’ospedale

Bella Hadid in ospedale per la malattia di Lyme: le foto su Instagram preoccupano i fan, la modella si mostra in lacrime.

Bella Hadid ha sorpreso i suoi fan condividendo su Instagram una serie di immagini direttamente dall’ospedale. Le foto, accompagnate da un messaggio di scuse per la sua assenza, hanno destato preoccupazione e acceso l’attenzione sulla malattia di cui soffre da anni: la malattia di Lyme. Ma scopriamo come sta la modella.

Bella Hadid: le immagini sui social

La top model ha pubblicato scatti che la ritraggono in lacrime, con una flebo al braccio e visibilmente provata.

Bella Hadid shares new photos:



“I’m sorry I always go MIA I love you guys” pic.twitter.com/TKwyTMsrGs — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025

In altre immagini, Bella appare con una fasciatura sulla fronte, in una tutina di Pikachu o mentre mangia una pizza a letto, mostrando senza filtri il difficile momento che sta affrontando.

“Mi dispiace per essere stata assente, vi voglio bene ragazzi” ha scritto rivolgendosi ai suoi milioni di follower, senza fornire ulteriori dettagli.

A chiarire indirettamente la situazione è stata sua madre Yolanda Hadid, che ha commentato il post definendo la figlia “Lyme warrior“, la mia guerriera di Lyme, ricordando pubblicamente la battaglia che Bella porta avanti da tempo.

La malattia e i sintomi

Non è la prima volta che la modella condivide immagini forti della sua sofferenza legata alla malattia di Lyme, una patologia batterica trasmessa dalle zecche che colpisce diversi organi e che ha visto coinvolti anche altri personaggi famosi come Justin Bieber, Avril Lavigne e Victoria Cabello.

Bella aveva già raccontato in passato i numerosi sintomi con cui convive: tachicardia, insonnia, dolori articolari, ansia, nausea e difficoltà respiratorie.

“Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni” aveva spiegato.



