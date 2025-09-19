Andrea Zelletta mostra l’intimo “piccante” di Natalia Paragoni: scoppia la polemica

Andrea Zelletta criticato per un video che mostra l’intimo di Natalia Paragoni mentre lei è a Ibiza, fan divisi.

Un momento che voleva essere ironico si è trasformato in un piccolo caso social. Natalia Paragoni si trova a Ibiza per lavoro, ma a finire al centro delle attenzioni è stato il suo compagno Andrea Zelletta, che da casa ha pubblicato un video diventato virale in poche ore. L’intento era far sorridere, ma non tutti lo hanno interpretato allo stesso modo. Scopriamo che cosa è successo.

Il video che ha fatto il giro del web

Approfittando dell’assenza di Natalia, Andrea Zelletta ha deciso di divertirsi con i social. In una clip pubblicata su Instagram lo si vede aprire un cassetto della fidanzata e tirare fuori due perizomi.

Con uno improvvisa un violino utilizzando una gruccia, con l’altro inscena un bizzarro utilizzo come fosse filo interdentale. “Ho scoperto che si possono usare anche così” ha scherzato con una scritta in sovrimpressione.

Il video, girato chiaramente con intento comico, ha però diviso il pubblico. Da un lato c’è chi ha apprezzato lo scherzo definendolo leggero e innocuo, dall’altro c’è chi ha storto il naso ritenendo che l’intimo della compagna non dovesse essere mostrato a centinaia di migliaia di persone.

I commenti dei fan e la polemica

Sotto il post non sono mancati i commenti di chi ha preso le difese di Zelletta, sottolineando che Natalia sicuramente fosse d’accordo e che si trattasse di una gag di coppia. “Se lei ride, perché scandalizzarsi?” ha scritto qualcuno. Altri invece hanno parlato di cattivo gusto e mancanza di rispetto: “Ci sono cose che restano private, non tutto deve finire su Instagram“ ha osservato un utente. La bufera social, insomma, si è accesa intorno a un gesto nato come scherzo.