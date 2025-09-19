Temptation Island: dopo Rosario, anche Lucia smaschera il tentatore Andrea

Dopo aver smascherato l’ex fidanzato a Uomini e Donne, Lucia Ilardo di Temptation Island colpisce il tentatore Andrea.

Lo speciale Temptation Island – E Poi… ha riportato in primo piano alcune delle coppie più discusse dell’ultima edizione, ma l’attenzione è finita nuovamente su Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Tra accuse reciproche e rivelazioni inattese la protagonista del programma ha serbato per i giorni successivi alcuni retroscena shock che mettono in scacco anche l’ex tentatore Andrea. Ma scopriamo che cosa è successo.

Temptation Island, lo scontro tra Lucia e Rosario

La storia tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sembrava ormai archiviata dopo il falò finale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. I due ex si erano rivisti durante l’estate senza riuscire a ritrovare la serenità, fino al colpo di scena a Uomini e Donne.

Rosario, infatti, aveva accettato di salire sul trono del programma di Maria De Filippi, ma la sua avventura si è interrotta bruscamente quando in studio è arrivata proprio Lucia, pronta a rivelare dettagli inaspettati.

“Abbiamo avuto momenti di intimità fino a pochi giorni fa” ha dichiarato la giovane davanti alle telecamere. Una confessione che ha spiazzato lo stesso Rosario e sorpreso il pubblico, riportando a galla tensioni mai del tutto superate e mettendo fine all’avventura appena iniziata del ragazzo sul trono.

L’accusa di Lucia contro Andrea Marinelli

Il racconto si è complicato ulteriormente con l’intervento di Andrea Marinelli, il tentatore che aveva incrinato il rapporto tra Lucia e Rosario.

Commentando le parole dell’ex protagonista, Andrea ha ironizzato: “Forse Lucia è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere!“.

La risposta di Lucia non si è fatta attendere e ha scatenato un vero caso mediatico. Con tono deciso, ha replicato: “Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma“. Un’accusa pesantissima, che se confermata metterebbe in discussione l’intero percorso del tentatore a Temptation Island.