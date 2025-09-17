Uomini e Donne, colpo di scena: il nuovo tronista costretto a lasciare dopo le accuse in diretta

Colpo di scena a Uomini e Donne: Rosario lascia il trono dopo le rivelazioni shock della ex Lucia nella prima puntata.

Un nuovo capitolo sorprendente scuote lo studio di Uomini e Donne e lascia i fan senza parole. Dopo l’entusiasmo iniziale per l’arrivo di Rosario Guglielmi sul trono, un’improvvisa rivelazione ha ribaltato completamente le carte in tavola, mettendo fine a un’avventura che sembrava appena iniziata. Un trono flash che ha avuto un epilogo inatteso. Ma scopriamo che cosa è successo.

Rosario accetta il trono ma viene travolto dalle accuse

La notizia della nomina di Rosario a tronista era arrivata direttamente dallo speciale di Temptation Island, andato in onda lunedì 15 settembre. Un riconoscimento che molti avevano accolto con entusiasmo, considerando Rosario un “bravo ragazzo” uscito a testa alta dal reality estivo. Tuttavia, la sua permanenza a Uomini e Donne è durata pochissimo.

Secondo le anticipazioni condivise da Lorenzo Pugnaloni, la sua ex compagna, Lucia Ilardo, ha deciso di raccontare alla redazione dettagli intimi della loro relazione, sostenendo che i due abbiano mantenuto rapporti anche dopo la fine ufficiale della storia.

“Ho sempre voluto solo il suo bene” avrebbe dichiarato Lucia, spiegando di sentirsi ferita dal veto imposto da Rosario alla sua eventuale discesa come corteggiatrice. Un gesto che l’avrebbe spinta a rivelare tutta la verità.

La reazione di Maria De Filippi e il pubblico spiazzato

Le rivelazioni hanno scosso profondamente lo studio. Maria De Filippi, appresa la versione dei fatti, non ha nascosto il suo stupore e, secondo quanto trapela, avrebbe invitato Rosario a lasciare il programma.

Un epilogo rapido e inatteso che ha sorpreso i telespettatori, molti dei quali avevano già iniziato a immaginare un percorso lungo e coinvolgente per il tronista siciliano.

Nel frattempo, non sono mancate novità anche su altri protagonisti. Il triangolo formato da Sarah, Valerio e Ary ha trovato un nuovo equilibrio: Valerio, dopo i dubbi iniziali, ha scelto di presentarsi in studio mano nella mano con l’ex tentatrice Ary, confermando così la volontà di dare una possibilità alla loro conoscenza.