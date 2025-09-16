Elettra Lamborghini non si trattiene in tv: il dettaglio “intimo” sul marito

Momento di grande curiosità in tv per Elettra Lamborghini che ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e matrimoniale.

Dopo essere stata al centro di alcune polemiche per la sua costosissima “ossessione”, Elettra Lamborghini è tornata protagonista in queste ore in televisione. Ospite di Antonella Clerici a ‘E’ Sempre Mezzogiorno’ per promuovere il programma del quale sarà presentatrice, ovvero ‘Boss in incognito’ su Rai 2, l’ereditiera si è presa la scena con alcuni retroscena anche molto personali.

Elettra Lamborghini su Rai 2 con ‘Boss in incognito’

A guidare la nuova stagione di ‘Boss in incognito’ è, come detto, Elettra Lamborghini. L’artista ha debuttato ufficialmente alla conduzione del docu-reality di Rai 2 in prima serata. La formula è rimasta quella collaudata, ma con alcune sorprese. Inoltre, la trasmissione prevede quattro puntate nel 2025 e altri quattro appuntamenti nel 2026.

Elettra Lamborghini – www.donnaglamour.it

Tra le novità della stagione, oltre appunto alla Lamborghini al timone, sarà il suo ruolo. La donna, infatti, non presenterà soltanto le storie dei manager ma sarà lei stessa a entrare in incognito. A fianco dei boss compariranno inoltre talent del mondo dello spettacolo.

Il retroscena sul marito in tv

Come detto, però, ad attirare l’attenzione, oltre al debutto al timone del programma, è stata la recente apparizione dalla Clerici nella quale la Lamborghini ha fatto alcune rivelazioni sul suo privato ed in particolare su suo marito. “Dove viviamo? Un po’ a Miami, un po’ in Belgio, un po’ in Italia, dipende un po’ dove va il sole”, ha detto con ironia prima di spiegare che gli spostamenti dipendano dagli impegni di lavoro suoi e del marito che i due si alternano a “seguirsi”.

A far sorridere, poi, è stato il dettagli proprio su Afrojack: “Mi ama tanto. Quanto è alto? Beh è alto 2 metri e 7 centimetri”. E sulla sua di altezza, invece:: “Nella botte piccola c’è il vino buono”.