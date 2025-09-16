Elettra Lamborghini non si trattiene in tv: il dettaglio “intimo” sul marito

Momento di grande curiosità in tv per Elettra Lamborghini che ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e matrimoniale.
Dopo essere stata al centro di alcune polemiche per la sua costosissima “ossessione”, Elettra Lamborghini è tornata protagonista in queste ore in televisione. Ospite di Antonella Clerici a ‘E’ Sempre Mezzogiorno’ per promuovere il programma del quale sarà presentatrice, ovvero ‘Boss in incognito’ su Rai 2, l’ereditiera si è presa la scena con alcuni retroscena anche molto personali.
Elettra Lamborghini su Rai 2 con ‘Boss in incognito’
A guidare la nuova stagione di ‘Boss in incognito’ è, come detto, Elettra Lamborghini. L’artista ha debuttato ufficialmente alla conduzione del docu-reality di Rai 2 in prima serata. La formula è rimasta quella collaudata, ma con alcune sorprese. Inoltre, la trasmissione prevede quattro puntate nel 2025 e altri quattro appuntamenti nel 2026.
Tra le novità della stagione, oltre appunto alla Lamborghini al timone, sarà il suo ruolo. La donna, infatti, non presenterà soltanto le storie dei manager ma sarà lei stessa a entrare in incognito. A fianco dei boss compariranno inoltre talent del mondo dello spettacolo.
Il retroscena sul marito in tv
Come detto, però, ad attirare l’attenzione, oltre al debutto al timone del programma, è stata la recente apparizione dalla Clerici nella quale la Lamborghini ha fatto alcune rivelazioni sul suo privato ed in particolare su suo marito. “Dove viviamo? Un po’ a Miami, un po’ in Belgio, un po’ in Italia, dipende un po’ dove va il sole”, ha detto con ironia prima di spiegare che gli spostamenti dipendano dagli impegni di lavoro suoi e del marito che i due si alternano a “seguirsi”.
A far sorridere, poi, è stato il dettagli proprio su Afrojack: “Mi ama tanto. Quanto è alto? Beh è alto 2 metri e 7 centimetri”. E sulla sua di altezza, invece:: “Nella botte piccola c’è il vino buono”.