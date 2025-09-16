“Per la prima volta…”: Melissa Satta in estasi durante il viaggio, ecco perché

Un viaggio con scoperta speciale, poi la festa emozionante ricca di magia: giorni di grandi emozioni per Melissa Satta e Carlo Beretta.

Non solo le voci di una presunta gravidanza. Melissa Satta torna a far parlare di sé per una doppia ragione: un viaggio con il suo Carlo Beretta, con tanto di curiosa sorpresa, ma soprattutto la partecipazione alla bellissima festa di compleanno del mitico Renzo Rosso con tanto di concerto di alcuni big della musica italiana.

Melissa Satta: il viaggio e la sorpresa

Sono stati giorni intensi e di grandi viaggi per Melissa Satta e Carlo Beretta. La coppia, infatti, si è mostrata presumibilmente negli States dove oltre a visitare alcuni posti tipici si è trovata a far fronte ad una simpaticissima scoperta che ha sorpreso l’ex Velina e il suo compagno. A raccontare tutto è stata la stessa donna.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

Dopo aver pubblicato alcune stories su Instagram con tanto di bandiera degli Stati Uniti, ecco la Satta svelare di essere rimasta a bocca aperta per una scoperta unica. Lei e Beretta hanno trovato per la prima volta un distributore… di Pokemon. Mostrando la foto ai fan, la Satta ha scritto: “Per la prima volta abbiamo trovato un distributore di Pokemon“, il tutto sottolineando la felicità del compagno e aggiungendo anche una emoticon di una faccina con gli occhi a cuire.

La festa di Enzo Rosso: le foto

A completare queste giornate magiche, come anticipato, anche la festa di Renzo Rosso a cui la Satta e Beretta hanno preso parte. Anche in questo caso il post social è stato un obbligo.”Ci siamo divertiti tantissimo. La miglior festa di compleanno RR #renzo70″, ha scritto la donna mostrando gli scatti della serata.

Per l’occasione, ovvero il 70esimo compleanno di Renzo Rosso, infatti, oltre ad esserci tantissimi invitati vip, hanno dato spettacolo alcuni big della musica italiana tra cui Jovanotti.