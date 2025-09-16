L’ex vincitrice di MasterChef ha parlato della sua carriera dopo il trionfo del cooking show e del rapporto con i vari chef. Le parole di Anna Zhang.

Qualche giorno fa aveva sorpreso l’inedita rivelazione sui soldi vinti a MasterChef da Eleonora Riso. Adesso, invece, è stata un’altra vincitrice del cooking show a parlare: Anna Zhang. La ragazza è stata intervistata da Leggo e ha rivelato come stiano andando le cose dopo il programma televisivo con annesso focus anche ai rapporto con gli chef e agli altri concorrenti.

Anna Zhang dopo la vittoria di MasterChef14

Durante l’intervista rilasciata a Leggo, di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Anna Zhang ha raccontato la sua vita dopo la vittoria di MasterChef14: “Sono passati sei mesi, anche se sembrano molti di più. È stato un periodo pieno di appuntamenti: dalle presentazioni del libro, entrato nella classifica dei 20 più venduti in Italia nel genere vario, ai tantissimi eventi ai quali ho partecipato. È stato un periodo molto intenso, ma bello”, ha dichiarato la donna veneziana ma di origine cinese.

E sul come abbia affrontato questi cambiamenti: “Ero pronta a tutto questo, l’ho sempre detto, non mi ha spaventata per nulla, né mi ha stressata. A volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, e la mia fortuna è viaggiare tanto e muovermi tutti i giorni”.

Il rapporto con gli chef e gli altri colleghi

Nel corso dell’intervista ecco anche alcune parole sui vari chef, da Cannavacciuolo a Barbieri fino a Locatelli: “Non mi hanno chiamato (dopo MasterChef ndr). Ma non credo sia neanche possibile, almeno non nell’immediato”, ha detto. Il motivo è presto detto: “Il rischio che si parli di favoritismi è sempre dietro l’angolo. Quindi no, nessun contatto diretto. Ci siamo visti a diversi eventi, soprattutto con chef Giorgio Locatelli, che ha avuto modo di darmi alcune dritte”.

E sugli altri ragazzi con cui ha vissuto l’esperienza televisiva: “Se li sento? Con alcuni sì. Con Katia mi sento tutti i giorni, abbiamo legato tanto. E anche con Franco c’è un bel rapporto che si è rafforzato dopo il programma. Nei momenti importanti ci sono sempre. E poi posso nominare anche Gianni, Samuele e Claudio, li sento spesso”, ha detto la Zhang.