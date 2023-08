Per la prima volta Bella Hadid ha voluto raccontare i dettagli degli ultimi 15 anni in cui ha convissuto con la malattia di Lyme.

Come altre celebrità anche Bella Hadid si è trovata a convivere con la malattia di Lyme, una grave patologia fortemente invalidante e che l’ha costretta a sottoporsi a un lungo periodo di cure. Sui social lei stessa ha voluto raccontare alcune delle tappe più drammatiche della patologia e ha scritto:

“Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità e fossi circondata da amore, è stata probabilmente la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto. Io sto bene e non dovete preoccuparvi. Non cambierei per nulla al mondo. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui sono, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto da capo”, ha raccontato la modella sui social postando alcune foto dei tragici momenti da lei vissuti.

Bella Hadid: la malattia

Bella Hadid ha preso le distanze dai social ma nelle ultime ore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha raccontato la sua battaglia contro la malattia di Lyme, una sindrome multisistemica e fortemente invalidante che può interessare diversi organi e tessuti.

“Ho cercato di scegliere le foto più positive che potevo perché, per quanto sia stata dolorosa questa esperienza, il risultato è stata l’esperienza più illuminante della mia vita piena di nuovi amici, nuove visioni e un nuovo cervello”, ha scritto la supermodella affermando anche che presto tornerà a mostrarsi sui social. Intanto in molti tra i suoi fan le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà, e sono curiosi di saperne di più.