Victoria Cabello, Avril Lavigne, Bella Hadid, Justin Bieber e persino Richard Gere: ecco le star che hanno lottato contro la terribile malattia di Lyme…

Prima che Victoria Cabello, Avril Lavigne, Bella Hadid e Richard Gere ne parlassero pubblicamente, molti di noi non avevano mai sentito parlare della malattia di Lyme. Oggi, invece, sappiamo quanto sia devastante: chi ha la sfortuna di essere contagiato da un batterio (il Borrelia burgdorferi) che attacca le zecche e la contrae, va incontro a un periodo molto duro.

Il New York Times l’ha definita “la malattia infettiva che negli Usa si diffonde più rapidamente dopo l’AIDS“. Vediamo la testimonianza delle star che ne hanno sofferto.

Vitoria Cabello e la malattia di Lyme

In Italia, la prima a parlarne è stata Victoria Cabello: “In un viaggio all’estero ho contratto la malattia di Lyme e ho vissuto un calvario che non auguro a nessuno.

All’inizio mi sentivo tanto stanca, poi la cosa è andata peggiorando, ma non si arrivava a una diagnosi sono sempre stata un po’ avanti: anche in questo caso sono il primo personaggio pubblico qui ad aver sofferto di questa malattia. Resto una trend setter. Ora, dopo la malattia, voglio fare solo cose che mi divertono“, ha raccontato al Corriere dopo una lunga assenza dal mondo dello spettacolo.

Bella Hadid e la malattia di Lyme

Anche la top model e attrice Bella Hadid ha rivelato, in una lettera aperta al Mail On Line, di averne sofferto (insieme alla madre Yolanda e al fratellino Anwar).

Yolanda, nella sua toccante autobiografia, ha raccontato di aver pensato al peggio: “Mi tolgo i vestiti e scivolo nell’oceano blu, che è fresco e confortante. Le onde lavano delicatamente il mio corpo nudo, e sento che la corrente mi porta via. Le lacrime mi scorrono dagli occhi, scendono sulle guance e si mescolano all’acqua salata mentre divento un tutt’uno con il flusso dell’acqua…

Dio, per favore, portami via in un’ondata, non posso vivere così nemmeno un giorno di più. Ti prego, porta via il mio corpo, voglio solo sparire. Il mio pensiero successivo è un’immagine chiara dei miei tre figli, che mi scuote immediatamente la coscienza, ed è l’unica cosa che mi impedisce di lasciarmi andare e annegare“.

Avril Lavigne e la malattia di Lyme

Anche la cantante di Complicated ne ha sofferto e ha rivelato di essere arrivata alla rassegnazione: “Avevo accettato la morte e potevo sentire il mio corpo che si spegneva.

I medici guardavano i loro computer e mi dicevano cose tipo: sindrome da stanchezza cronica. Oppure: perché non provi ad alzarti, Avril, e non vai a suonare il pianoforte? Sei depressa?“, raccontò a Good Morning America nel 2013, attirando l’attenzione su quanto sia difficile anche ottenere la giusta diagnosi.

Avril Lavigne

Justin Bieber: la malattia di Lyme confessata

Nel gennaio del 2020 anche Justin Bieber ha confessato di essere affetto da questa malattia. “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale“, ha scritto su Instagram.

Richard Gere e Ben Stiller

Alcune fonti rivelano che anche gli attori Stiller e Gere ne avrebbero sofferto, ma una diagnosi precoce li avrebbe salvati dall’ultimo difficile stadio.

Gere, in particolare si sarebbe espresso sulla pericolosità di questa malattia in assenza di una corretta e tempestiva diagnosi.