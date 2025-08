Arriva un nuovo bonus dell’INPS da 850 euro, che si ottiene rispettando requisiti e scadenze: ecco come verificare l’idoneità.

Il Governo – a partire dal 2026 – attuerà dei cambiamenti importanti al sistema pensionistico nazionale. Tra le novità in arrivo, c’è un bonus da 850 euro al mese che, secondo fonti vicine all’INPS, potrebbe dare una boccata d’ossigeno a molte famiglie. Scopriamo, dunque, in cosa consiste e quali sono i requisiti da rispettare per poter ottenerlo.

INPS, arriva il bonus da 850 euro al mese

Il sistema di calcolo dell’importo lordo delle pensioni resterà uguale almeno fino a fine 2026. I coefficienti di trasformazione, fondamentali per determinare la cifra annuale spettante, non subiranno modifiche, né nel sistema retributivo, né in quello contributivo.

L’elemento fondamentale – in tal senso – è la revisione dell’IRPEF, parte della delega fiscale approvata nel 2023 e attualmente in fase avanzata di definizione. Tra le ipotesi più importanti, c’è un abbassamento dell’aliquota sul secondo scaglione di reddito – dai 28.000 ai 50.000 euro – dal 35% al 33%, con un possibile ampliamento fino a 60.000 euro.

Per i pensionati, questo potrebbe tradursi in un incremento della pensione netta fino a 53 euro al mese, in base al reddito lordo percepito.

Chi potrà beneficiare di questa nuova agevolazione

Il bonus mensile potrebbe riguardare specifiche categorie di cittadini che versano in condizioni economiche non favorevoli: tra questi, ad esempio, i pensionati con redditi minimi, caregiver e famiglie monoparentali che hanno bisogno, in tal senso, di supporto.

La piena attuazione del pacchetto di aiuti economici, compreso il bonus da 850 euro al mese, dipenderà dall’approvazione della legge di Bilancio 2026. In tal senso, dunque, saranno molto importanti le risorse stanziate e le misure di copertura, tra le quali possiamo annoverare il rafforzamento della lotta all’evasione fiscale e il ricorso al concordato biennale.